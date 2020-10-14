Уфа, , 09:31 — REGNUM Завод по производству пластмассовых изделий ежедневного применения планируют создать на ТОСЭР «Нефтекамск» в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба корпорация развития Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект ООО «ПК Импульс» по производству товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения был включен в Реестр резидентов ТОСЭР «Нефтекамск». На реализацию данного проекта инвестор планирует направить 6,4 млн рублей. В результате будут созданы около 14 рабочих мест. Планируется, что полностью инвестиционный проект будет реализован до 2027 года.

Отмечается, что предприятие будет производить пластмассовые изделия для ежедневного применения. Таким образом, жители будут обеспечены доступными и экологичными товарами в рамках импортозамещения.

Реализовывать свою продукцию предприятие планирует через магазины бытовой техники, строительных материалов, а также через хозяйственные торговые точки. Руководство предприятия планирует наладить производство изделий под заказ.

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