Москва, , 09:28 — REGNUM Господдержка наиболее важных российских общественных организаций в 2021 году может снизиться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Значимые НКО и профсоюзные организации в 2021 году получат субсидии в целом в размере 1,3 млрд рублей, сумма уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 16,6%.

«У нас это вызывает негативную реакцию, поскольку господдержка наиболее важных общероссийских общественных организаций снижается. Эти организации сыграли важную роль в помощи многочисленным категориям социально незащищенных граждан, особенно в условиях эпидемии коронавируса», — заявил Гаврилов.

По его словам, ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2021−2023 гг. необходимо восстановить положение о распределении субсидий между наиболее уважаемыми в обществе общероссийскими общественными организациями и ни в коем случае не уменьшать общую сумму субсидий.

Важным источником финансирования НКО Гаврилов считает Фонд президентских грантов.

«К сожалению, в рамках политики консолидации расходов, финансирование фонда предлагается в 2021 году уменьшить на 800 млн рублей, до 10,2 млрд, что сократит возможности фонда. Мы считаем необоснованным такое уменьшение», — отметил депутат.

Правительство более чем на 23% сокращает расходы по подпрограмме «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных НКО», указал Гаврилов. При этом, по его словам, эта подпрограмма имеет большое значение для информационной, кадровой, образовательной поддержки социально ориентированных НКО, число которых превысило 140 тысяч. По словам парламентария, ряд показателей программы нуждается в пересмотре, чтобы у общества, депутатов Госдумы была возможность объективно оценить эффективность этой подпрограммы.

Гаврилов указал на необоснованное снижение финансирования более чем на 600 млн рублей государственной программы «Юстиция» в части осуществления органами юстиции полномочий по надзору за деятельностью некоммерческого сектора, обеспечения защиты публичных интересов, прав граждан и организаций.

Глава комитета поддержал увеличение финансирования подпрограммы «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве».