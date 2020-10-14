Новосибирск, , 09:23 — REGNUM Депутаты комитета новосибирского парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике предложили Контрольно-счётной палате (КСП) проконтролировать ход и результаты мероприятий, проводимых в рамках национального проекта «Культура». Об этом ИА REGNUM сообщили в Заксобрании региона.

«Аудиторы выберут, посмотрят, результаты обсудим, — уточнил председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак. — По вопросу о патриотическом воспитании, заслушанном сегодня на комитете, особых проблем нет: люди работают, и если какие-то коррективы нужно вносить, они будут внесены. Исправление выявленных КСП недостатков министерство региональной политики Новосибирской области взяло на контроль, до января 2021 года все замечания устранят, сделают доклад на нашем комитете».

По словам председателя КСП Елены Гончаровой, работа по нацпроектам — в приоритете, весьма актуальны и оборудование модельных библиотек, и приобретение автоклубов для районов области, и ремонт кровли областного театра «Глобус».