Иркутск, , 09:05 — REGNUM Иркутская таможня предотвратила экспорт более 1,3 тысячи кубометров грубобрусованной древесины под видом пиломатериала стоимостью более 9,8 млн рублей. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

«Недобросовестные фирмы-лесоэкспортеры пытаются под видом пиломатериалов вывозить за рубеж древесину с низкой степенью обработки — условно переработанный круглый лес, распущенный на пилораме, плохого качества с очень низкой добавленной стоимостью», — уточнили в управлении.

За девять месяцев 2020 года возбуждено 390 дел об административных правонарушениях — 45% от общего количества правонарушений, выявленных за январь-сентябрь на канале экспорта леса. 318 дел возбуждено в отношении организаций, причастных к попытке вывоза грубобрусованной древесины.