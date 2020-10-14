Тбилиси, , 09:10 — REGNUM Объем экспорта киви из Грузии с января по август 2020 года в 37 раз выше, чем в прошлом году. Соответствующие данные были опубликованы 13 октября в отчете Национальной службы статистики (Грузстат).

По данным ведомства, за восемь месяцев текущего года в другие страны Грузия продала 337,3 тонны киви на $255 тыс. В 2019 году на экспорт ушло 9 тонн этих фруктов за $22,2 тыс.

Сообщается, что 277,1 тонны киви, собранных в этом году были отправлены в Армению, а 60,2 тонны — в Россию. Годом ранее эти фрукты поставляли только в Армению.

Стоит отметить, что в 2020 году Грузия также почти вдвое увеличила экспорт персиков и абрикосов. Из 25,3 тыс. тонн 66% отправили в Россию.

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