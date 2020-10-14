Чита, , 08:50 — REGNUM В магазинах Забайкальского края за последнюю неделю отмечено снижение цен на капусту белокочанную, картофель и лук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такие данные в Минэкономразвития предоставили торговые сети.

Так, наиболее сильно подешевел картофель — сразу на 8,1%. Стоимость лука снизилась на 4,4%, а капусты — на 2,2%. В министерстве добавили, что цены на эти овощи снижаются в течение всей осени.

«Незначительное подорожание отмечено на такие продукты, как сахар (3,4%), подсолнечное масло (3,3%), свежемороженая рыба (2,1%)», — отметила сотрудник отдела потребительского рынка Наталья Михалева.