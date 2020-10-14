Брюссель, , 08:50 — REGNUM В 2020 году реализация электрокаров и подключаемых гибридов в странах Евросоюза втрое превысит показатель продаж годичной давности. Об этом сообщили в компании Transport & Environment.

Согласно прогнозам аналитиков компании, электромобили составят одну десятую часть от всего объёма реализации машин в Евросоюзе. По мнению специалистов Transport & Environment, такая картина на авторынке связана в первую очередь с ужесточением принимаемых в Евросоюзе стандартов в области вредных выбросов.

В соответствии с нормами Евросоюза автокомпании обязаны уменьшить средний объём выбросов CO2 своего автопарка до 92 г/км. Иначе им грозит штраф. Его размер может исчисляться несколькими миллиардами евро.

Кроме того, рост продаж электрокаров связан с мерами стран ЕС по стимулированию продаж в сегменте экологически чистых машин. Ожидается, что в следующем году доля продаж электромобилей на рынке ЕС вырастет до 15%.

Напомним, в начале октября текущего года в Москве на маршрут вышел уже 500-й электробус. Он был закуплен правительством российской столицы в рамках программы обновления наземного транспорта у Нефтекамского автозавода.

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