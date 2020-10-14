Новосибирск, , 08:20 — REGNUM Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в сентябре 2020 года составил 537 706 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 500 855 пассажиров (+3,5% к сентябрю 2019 года), на международных рейсах — 36 851 пассажир, сообщили в воздушной гавани.

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«Частичное восстановление пассажиропотока на международных направлениях и рост более чем в три раза по отношению к августу 2020 года обусловлены включением Новосибирска с 20 августа в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее утверждённые правительством РФ пункты иностранных государств», — отметили в «Толмачёво».

Уточняется, что рост пассажиропотока на внутрироссийских рейсах поддерживается положительной динамикой на южных направления, сохранением региональной программы на уровне 2019 года, открытием новых направлений и увеличением частоты выполнения рейсов на ряде направлений Дальнего Востока и европейской части России.