Ханты-Мансийск, , 08:17 — REGNUM В Югре с 10 по 19 октября проходит региональный этап федерального форума «Сильные идеи для нового времени». Инициативные жители ХМАО предложили 139 идей, способных перезагрузить экономику и социальную сферу как автономного округа, так и России в целом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

Большинство идей участники из Югры предложили по направлениям городского развития (29%) и совершенствования социальной политики (22%).

Отметим, что первый этап подготовки к форуму завершился сбором почти 15 тысяч идей со всех 85 субъектов РФ на крауд-платформе idea.asi.ru. Участникам второго, регионального этапа в Югре предстоит до 14 октября раскрыть свою идею в видеоролике продолжительностью в 100 секунд, и разместить ролик на Youtube.

Все видео участников регионального этапа будут опубликованы в специальном разделе на портале «Открытый регион — Югра». Эксперты из ХМАО— общественники, представители бизнес сообщества и органов власти, участники конкурса «Лидеры России» — отберут самые сильные и актуальные для региона идеи.

Лучшие новации будут представлены губернатору Югры Наталье Комаровой на итоговой онлайн сессии 19 октября.

Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится в 11−12 ноября 2020 года в городе Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус». Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Целью форума является консолидация 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик.