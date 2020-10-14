Уфа, , 08:16 — REGNUM Здание площадью 20 тысяч квадратных метров планируют построить к финалу IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, чемпионат пройдет в Уфе в следующем году, а к его финалу планируется построить здание на площадке технопарка «РусГидро», который расположен в Уфимском районе.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, республика заняла 8 место в рейтинге регионов России по итогам прошлого чемпионата. К следующему турниру нужно хорошо подготовиться. Кроме этого, необходимо сдать в срок площадку для проведения финала.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, оставшееся после чемпионата новое здание можно будет использовать для реализации инвестиционных проектов.

Он также сообщил, что на чемпионат уже заявлено свыше ста компетенций, которые являются точками роста для будущих производств. Значит могут появится новые промышленные кластеры, в которых будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места.

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