Чебоксары, , 07:53 — REGNUM В Чувашии региональное министерство экономики подало три иска на застройщика «Лидер», в отношении которого в суде также находится иск о банкротстве. Компания, по данным властей, не выполнила обязательства перед более чем 850 дольщиками. В этой ситуации власти выходят с исками о взыскании на общую сумму более 3,17 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии.

Все три иска зарегистрированы в суде 12 октября. Заявление подало министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии, ответчиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Лидер».

В заявлениях указана разная сумма требований: 1 535 870,08 рубля, 274 968,8 рубля и 1 360 560,3 рубля. Таким образом, общий заявленный размер исковых требований составляет 3 171 399,18 рубля.

Детали исков неизвестны, заявления пока не приняты в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Чувашии рассматривается заявление о банкротство ООО «Специализированный застройщик «Лидер», истцом выступило общество «Векос плюс». Разбирательство отложено до 2 ноября. Застройщик в суде ссылается на то, что долги частично погашены, рассчитывая на завершение дела мировым соглашением. Отмечалось, что проект мирового соглашения направлен должником в адрес кредиторов.

Власти Чувашии, в свою очередь, заявили о том, что будут инициировать банкротство застройщика, и планируют 14 октября встретиться с дольщиками компании — всего их более 850. «Лидер» застраивал микрорайоны «Гагарин» и «Кувшинка» в Чебоксарах.

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