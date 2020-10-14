Москва, , 06:30 — REGNUM Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску «Промсвязьбанка» к «Интерпромбанку» о взыскании свыше 1,73 млрд рублей. Производство по иску прекращено, а банк-ответчик, где доля более чем в 28% принадлежит семье сенатора Валерия Пономарёва, обязался выплатить задолженность до 11 января 2026 года, передаёт ИА REGNUM.

Общая сумма иска, поданного в марте 2020 года, составляла 1 738 627 198 рублей 51 копейку — задолженность по банковской гарантии от 31 августа 2018 года, которая была выдана обеспечением по кредиту ООО «Технологии. Инновации. Строительство». Выплачивать задолженность ответчик будет 21 траншем.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по мировому соглашению выступает залог имущества рыночной стоимостью 20 млн рублей.

Крупными акционерами банка-ответчика с 1997 года числятся Валерий Пономарев, член Совфеда от Камчатского края, и его супруга Екатерина, состоящая в совете директоров банка. На них на конец июня 2020 года приходилось более 28,1% акций.

Среди акционеров также ООО «Пром-Инвест» — около 9% (конечный бенефициар — Исраил Якубов), ООО «Маркет мэнэджмент» — около 8% (бенефициар — гражданин Азербайджана Владимир Давидов) и другие лица.

Напомним, в конце июля 2020 года к «Интерпромбанку» иск на 549 млн рублей подала также лизинговая компания России — ПАО «Трансфин-М».