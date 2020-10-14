Хабаровск, , 06:32 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается уборочная кампания — на полях начался сбор урожая сои, посевы которой занимают 34,8 тыс. га. При этом из-за дождей погибло культуры на 4,6 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первыми к уборке сои приступили аграрии Вяземского района. Уборочная площадь составила 1,6 тыс. га, намолочено 2 тыс. тонн при урожайности 12,8 ц/га.

Урожай масличной культуры составит около 40 тыс. тонн — на 7,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.

Для уборки полей задействуют около 600 тракторов, 140 комбайнов. Для транспортировки урожая готовы к работе около 100 грузовых автомобилей и столько же тракторных прицепов. Будут задействованы стационарные и передвижные зерноочистительные машины, зернопогрузчики, другая техника.

Завершат уборку сои в начале ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Кемеровской области получили государственную поддержку на производство рапса и сои. Речь идёт о почти 57 млн рублей.