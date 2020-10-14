Магадан, Магаданская область, , 06:08 — REGNUM Для участников особой экономической зоны Магаданской области министерство экономического развития РФ совместно с властями Колымы и администрацией ОЭЗ подготовили проекты федеральных законов, направленные на сохранение и расширение преференций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Уже действует ряд мер поддержки для участников особой экономической зоны, предусмотрена и возможность продления срока действия соглашения об осуществлении деятельности, как для «новых», так и для «старых» участников, у которых действие соглашения заканчивается 31 декабря 2020 года.

В законопроекты включили и новые преференциями для участников ОЭЗ: освобождение от уплаты утилизационного сбора в отношении транспортных средств с даты выпуска которых прошло менее 3-х лет; применение пониженных тарифов страховых взносов, в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах и трудовые обязанности которых должны быть непосредственно связаны с реализацией соглашения об осуществлении деятельности.

Комплекс мер позволит и далее наращивать добычу золота на Колыме, а также создаст условия для диверсификации экономики — добычи меди, железа, каменного угля.

При этом будут созданы более привлекательные условия для реализации проектов по строительству магистрального газопровода Якутии в Магаданскую область, в рыбной отрасли и других сферах деятельности.

Законопроекты прошли все необходимые процедуры согласования в федеральных министерствах и ведомствах.

Режим особой экономической зоны на Колыме действует с 1999 года. Участниками ОЭЗ являются 115 предприятий, из них 22 — горнодобывающих.

Резиденты ОЭЗ получают льготы по НДПИ в федеральный бюджет (40%), льготу в федеральной доле налога на прибыль организации (3%), использование иностранных товаров на территории ОЭЗ без уплаты таможенных платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, Особую экономическую зону «Красноярская технологическая долина» планируют создать в Красноярском крае.