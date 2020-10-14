Воронеж, , 03:43 — REGNUM Крупную распродажу имущества обанкротившегося завода растительных масел «Атлам» из Воронежской области планирует провести конкурсный управляющий предприятия Татьяна Нечаева. Торги пройдут 25 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Открытые электронные торги по распродаже имущества ООО «Завод растительных масел «Атлам» намечены по пяти лотам, один из которых — это часть имущественного комплекса (движимое и недвижимое имущество, оборудование) с начальной ценой 59 984 600 рублей и шагом понижения 5%. Остальные лоты — это грузовые тягачи, полуприцепы стоимостью от 650 тыс. рублей до 1,1 млн рублей.

В случае, если покупателя не найдут с первой попытки, то повторные торги пройдут 13 января 2021 года.

Напомним, завод, учрежденный в пгт. Каменка Воронежской области в августе 2009 года, принадлежал Мухаммату Каракизову и Хасанби Метову. Предприятие было обанкрочено в июле 2019 года. На сегодня идёт этап конкурсного производства.