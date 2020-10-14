Тегеран, , 07:43 — REGNUM 13 октября генеральный директор иранской холдинговой компании «Тепловые электростанции» заявил, что 1000 МВт электроэнергии будет добавлено к установленной мощности электростанций страны к концу текущего иранского календарного года (до 20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно намеченному плану, к мощности электростанций страны будет добавлено около 1000 МВт электроэнергии. Мохсен Тарзталаб рассказал об этом, заявив, что генерирующая мощность электростанций страны превысит 85 000 мегаватт до конца текущего года.

«С учетом мер, принятых в электроэнергетике страны, вышеупомянутые мощности по производству электроэнергии достигнут примерно 86 000 мегаватт во втором квартале следующего иранского календарного года (который начнется 21 марта 2021 года)», — подчеркнул он.

Отметив, что Исламская Республика Иран является одним из ведущих производителей газовых турбин электростанций, Тарзталаб заявил: «В области производства газовых турбин и паровых агрегатов в стране существует технические ноу-хау, в связи с чем иранская продукция пользуется спросом и экспортируется в другие страны».