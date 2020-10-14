Тегеран, , 08:57 — REGNUM 13 октября исполнительный директор Бушерской таможенной службы Бехруз Гарех Бейги заявил, что за первую половину текущего иранского календарного года (начавшегося 20 марта) через Бушер было ввезено 105 840 тонн основных товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Гареx Бейги сказал, что импортируемые продукты в основном включают рис, кукурузу, чай, чечевицу, семена подсолнечника, кунжут, шины и запасные части для производственных линий.

Он отметил, что за тот же период через таможню провинции было ввезено 247 325 тонн продукции на сумму $508 млн. «Продукция представляла собой в основном бананы, промышленные клапаны, ткань, фитинги и батареи», — подчеркнул иранский чиновник.

По его словам, продукция импортировалась из Германии, Китая, ОАЭ, Индии, Филиппин, Эквадора, Испании, Южной Кореи, Италии и России.

Далее Гарех Бейги сообщил, что через таможню Бушера было экспортировано около 11 632 000 тонн товаров на сумму $2,46 млрд.