Горно-Алтайск, , 03:26 — REGNUM В рамках банкротного дела, начатого в отношении АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай», которое было учреждено властями региона, министерство регионального развития республики потребовало включить в реестр кредиторов его претензии на сумму свыше 37,7 млн рублей. Суд удовлетворил заявление лишь частично — на 18,8 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Из требования на 37 749 905 рублей 9 копеек суд признал обоснованным только претензии министерства на 18 874 952 рубля 54 копеек и включил их в реестр требований кредиторов третьей очереди.

Напомним, агентство, которое было учреждено региональными властями, с сентября 2019 года находится под наблюдением. Сроки процедуры неоднократно продлевались. Временным управляющим был назначен Алексей Гороховиков.

Агентство выступало застройщиком ряда объектов в регионе. На официальном сайте компании в списке строящихся указаны жилая застройка в селе Майма и объект «Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса Манжерок», а также школа в Горно-Алтайске.