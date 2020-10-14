Тегеран, , 09:04 — REGNUM 12 октября управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати заявил, что иранские и иракские официальные лица договорились о принятии необходимых механизмов для освобождения замороженных средств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

Хеммати отметил, что Иран имеет значительные финансовые ресурсы в иракских банках в результате экспорта электроэнергии и газа в страну. Он сказал, что в ходе визита в Багдад иракские официальные лица заверили его освободить замороженные активы Исламской Республики.

Возглавляя высокопоставленную банковскую и деловую делегацию, Хеммати планирует провести встречи с высокопоставленными иракскими официальными лицами, в том числе премьер-министром страны Мустафой Аль-Кадхими, с целью развития денежно-кредитного и банковского сотрудничества между Тегераном и Багдадом.

Ирак является одним из главных торговых партнеров Ирана, особенно в последние два года после того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 2015 года и вновь ввели санкции в отношении страны.