Москва, , 03:11 — REGNUM В рамках банкротного дела банка «Союзный», который лишился лицензии два года назад, кредитор попытался оспорить многомиллионные расходы на судебные издержки. Конкурсный управляющий банка предлагал за третий квартал 2020 года более 9 млн рублей направить по этой строке сметы. Арбитраж Москвы отклонил претензии, передаёт ИА REGNUM.

Ещё в августе ООО «Эдванс Лигал Консалт» обратилось с заявлением «о признании решения комитета кредиторов от 14.07.2020 года недействительным в части установления расходов на «судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации, ликвидации кредитной организации // нотариальные расходы // расходы на оплату госпошлины» в размере 9040,1 тыс. рублей». Общая смета расходов на банкротство на этот период составляла порядка 19,8 млн рублей.

Суд не нашёл оснований для отмены решения комитета.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у банка 25 октября 2018 года. На то момент величина активов обеспечила ему 239-е место в банковской системе России.

Среди причин лишения лицензии регулятор отмечал в том числе транзитные сомнительные операции.