Москва, 14 октября 2020, 03:11 — REGNUM В рамках банкротного дела банка «Союзный», который лишился лицензии два года назад, кредитор попытался оспорить многомиллионные расходы на судебные издержки. Конкурсный управляющий банка предлагал за третий квартал 2020 года более 9 млн рублей направить по этой строке сметы. Арбитраж Москвы отклонил претензии, передаёт ИА REGNUM.
Ещё в августе ООО «Эдванс Лигал Консалт» обратилось с заявлением «о признании решения комитета кредиторов
Суд не нашёл оснований для отмены решения комитета.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у банка 25 октября 2018 года. На то момент величина активов обеспечила ему 239-е место в банковской системе России.
Среди причин лишения лицензии регулятор отмечал в том числе транзитные сомнительные операции.
На начало сентября 2020 года у «союзного» имеются долги перед 484 кредиторами на сумму 2,956 млрд рублей.