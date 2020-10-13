Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Международный валютный фонд в обновленном октябрьском отчете подсчитал, что экономический спад Сербии к концу года будет ниже, чем прогнозировалось в апреле, и составит 2,5%, несмотря на усиление ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Международный валютный фонд также прогнозирует, что в следующем году сербская экономика вырастет на 5,5%.

Напомним, что в апреле этого года МВФ подсчитал, что экономика Сербии в результате кризиса, вызванного коронавирусом, снизится на 3%.

Согласно отчету, представленному на онлайн-конференции, в Сербии прогнозируется инфляция в 1,5%. В следующем году она немного вырастет до 1,9%.