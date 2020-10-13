Пекин, , 20:42 — REGNUM Главное таможенное управление (ГТУ) КНР информирует о росте объема внешней торговли Китая в третьем квартале текущего года на 7,5%. Об этом 13 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ли Куйвэня, особо подчеркнувшего рекордные объемы как экспорта, так и импорта.

Отмечается, что экспортные операции увеличились более чем на 10%, а импортные — почти на 4,5%. Общий товарооборот по итогам трех кварталов вырос на 0,7% или, в годовом исчислении, до 23,1 трлн юаней (около 3,5 трлн долларов). При этом особо указывается, что в первые два квартала из-за эпидемии коронавируса показатели не росли, а снижались.

Китайские таможенники подтверждают, что крупнейшим торговым партнером КНР остаются страны АСЕАН, за ними следуют Европейский союз (ЕС) и США. Более высокий, чем обычно, удельный вес во внешнем торговом обороте КНР в текущем году сыграли частные предприятия. На 1,5% вырос объем торговых обменов Китая со странами, расположенными на маршруте «Пояса и пути».

Главными статьями китайского экспорта оставались противоэпидемические средства, а также разнообразные гаджеты, прежде всего планшеты и ноутбуки.