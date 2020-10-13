Москва, , 21:45 — REGNUM Продление программы льготного ипотечного кредитования поддержит экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя инициативу о продлении программы льготного кредитования до конца 2021 года.

Рынок недвижимости

По мнению главы РАСПП, программа в большей степени выгодна строительным компаниям и банкам, которые при ее отсутствии увидели бы падение спроса на недвижимость. При этом льготная ипотека может привести к росту объема выдачи ипотечных кредитов до 3,5−3,7 трлн рублей в год.

«То есть банки выдадут ипотечных кредитов на 500−700 млрд больше, чем было бы без нее. Для банков это означает дополнительный процентный доход на уровне 35−45 млрд рублей, для застройщиков это также обеспечит дополнительный спрос в размере 10−15%. Важно, что строительство — это отрасль с высоким мультипликатором: покупка квартиры дает заработать застройщику, банку, означает рост спроса на стройматериалы и мебель, обеспечивает работой строителей и ремонтные бригады, производства цемента, песка и т.д. Мультипликативно эта программа может дать России дополнительный прирост ВВП в 0,3−0,5% ВВП», — сказал Манкевич.

В то же время экономист указал, что эффект может исчерпать себя к концу 2021 года. Без стремительного роста экономики и доходов населения качественные заемщики могут кончиться, а дальнейшее продление господдержки может привести к росту риска и новому ипотечному кризису.

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