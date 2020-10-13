Милан, Италия, , 20:14 — REGNUM Уровень безработицы в Италии в 2020 году вырастет с 10% до 11%, с таким прогнозом выступили эксперты МВФ во вторник, 13 октября.

В 2021 году уровень безработицы продолжит расти — до 11,8%, сказано также в опубликованных материалах.

Как сообщалось ранее, эксперты МВФ пересмотрели в сторону улучшения свой прогноз снижения ВВП Италии в 2020 году и в сторону ухудшения — прогноз роста ВВП в 2021 году.

Общенациональный карантин из-за коронавируса продлился в Италии около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.