Москва, , 22:17 — REGNUM Продление программы льготного кредитования со ставкой 6,5% не спровоцирует рост стоимости жилья в столице. Об этом 13 октбря корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя сообщения о соответствующей инициативе Минфина РФ.

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«Я не думаю, что недвижимость в Москве и некоторых крупнейший российских мегаполисах может дорожать в результате продления этой ставки», — сказал Колташов.

Однако вполне вероятно, что цены на недвижимость будут расти в регионах. И это станет одним из факторов инвестиций, как в саму недвижимость, так и в ее строительство, полагает экономист.

«Поэтому в регионах я ожидаю, что мы будем наблюдать повышение цен на недвижимость. Хотя, надо сказать, что есть мощная противодействующая — это депрессивное состояние в экономике, упавшие рублёвые доходы у населения и просто общая бедность граждан, живущих в регионах. Но всё-таки, если льготная ипотека будет выдаваться массово и это вызовет лавину продаж, то это потянет вверх и цены на недвижимость и капиталовложения в строительство и смежные сферы», — заявил Колташов.

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