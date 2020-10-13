Милан, Италия, , 19:59 — REGNUM В 2021 году налоги в Италии снизятся, заявил во вторник, 13 октября, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Это произойдет в том числе и благодаря программам помощи экономически менее благополучным южным регионам страны.

Власти Италии регулярно обещают снижение общей налоговой нагрузки на граждан, однако, по оценкам значительной части экспертов, в результате сложных перестановок в запутанной фискальной системе уровень нагрузки только растет.

Некоторые новые платежи (в том числе «экологические») должны были быть введены в 2020 году, однако из-за коронакризиса были отложены.