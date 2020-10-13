Москва, , 19:54 — REGNUM Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила проект по разработке и обоснованию новой модификации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 венгерской АЭС «Пакш». Как сообщает пресс-служба «ТВЭЛ», венгерскому заказчику передан полный пакет документации для лицензирования нового топлива в национальном регуляторе атомной энергетики. На машиностроительном заводе в г. Электросталь (ПАО «МСЗ») завершились приемочные испытания топливных кассет.

Новая модификация ядерного топлива второго поколения для ВВЭР-440 позволит оптимизировать водно-урановое отношение в активной зоне реактора, что, в свою очередь, повысит эффективность топливоиспользования и улучшит экономические характеристики эксплуатации энергоблоков.

«Топливную компанию ТВЭЛ и АЭС «Пакш» связывают многолетние партнерские отношения и целый ряд успешно реализованных проектов. Внедрение новой модификации топлива на всех четырех энергоблоках АЭС «Пакш» позволит нашему заказчику постепенно снизить топливную составляющую в стоимости производства электроэнергии и получить ощутимый экономический эффект, — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. — АЭС «Пакш» вырабатывает примерно половину всей электроэнергии в энергосистеме Венгрии, и для нас как производителей ядерного топлива является вопросом профессиональной гордости обеспечить для венгерской атомной энергетики надежные поставки не только качественной, но и экономически привлекательной продукции».

В проекте по разработке и обоснованию нового топлива принимали участие специалисты АО ОКБ «Гидропресс» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш»), ВНИИНМ им. А.А.Бочвара (материаловедческий институт в составе топливной компании ТВЭЛ), ПАО «МСЗ» и НИЦ «Курчатовский институт». На площадке ОКБ «Гидропресс» тепловыделяющие сборки и рабочие кассеты новой модификации прошли комплекс гидравлических, ресурсных и вибрационных испытаний.

Первая партия ядерного топлива новой модификации будет поставлена на АЭС «Пакш» в 2020 году. Контракт между АО «ТВЭЛ» и MVM Paks Ltd. (Венгрия) на реализацию инжинирингового проекта по разработке, обоснованию и внедрению нового топлива был подписан в конце 2017 года.