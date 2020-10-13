Москва, 13 октября 2020, 19:54 — REGNUM Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила проект по разработке и обоснованию новой модификации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 венгерской АЭС «Пакш». Как сообщает пресс-служба «ТВЭЛ», венгерскому заказчику передан полный пакет документации для лицензирования нового топлива в национальном регуляторе атомной энергетики. На машиностроительном заводе в г. Электросталь (ПАО «МСЗ») завершились приемочные испытания топливных кассет.
Новая модификация ядерного топлива второго поколения для ВВЭР-440 позволит оптимизировать водно-урановое отношение в активной зоне реактора, что, в свою очередь, повысит эффективность топливоиспользования и улучшит экономические характеристики эксплуатации энергоблоков.
В проекте по разработке и обоснованию нового топлива принимали участие специалисты АО ОКБ «Гидропресс» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш»), ВНИИНМ им. А.А.Бочвара (материаловедческий институт в составе топливной компании ТВЭЛ), ПАО «МСЗ» и НИЦ «Курчатовский институт». На площадке ОКБ «Гидропресс» тепловыделяющие сборки и рабочие кассеты новой модификации прошли комплекс гидравлических, ресурсных и вибрационных испытаний.
Первая партия ядерного топлива новой модификации будет поставлена на АЭС «Пакш» в 2020 году. Контракт между АО «ТВЭЛ» и MVM Paks Ltd. (Венгрия) на реализацию инжинирингового проекта по разработке, обоснованию и внедрению нового топлива был подписан в конце 2017 года.