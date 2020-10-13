Москва, , 22:14 — REGNUM Продление до конца 2021 года программы льготного кредитования со ставкой 6,5% окажет положительный эффект для всей экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил экономист Василий Колташов, комментируя сообщения о соответствующей инициативе Минфина РФ.

По его мнению, данные мера будет сдерживать негативные процессы в экономике. Стимулируя покупателя приобретать жилье, эта мера будет поощрять его строительство, производство строительных материалов, техники, оборудования, сохранение рабочих мест.

«Это также может быть и средством стимулирования роста. Мы не только будем сдерживать отрицательные последствия, но и постепенно начнем выводить экономику на траекторию роста. И сделать это может помочь политика формирования особых классов покупателей, когда государство предлагает ещё более льготную ставку по ипотеке, определенным группам населения или производит повышение оплаты труда. Речь о бюджетниках, о тех, кто работает в системе образования, здравоохранения. Вот эти люди, если они будут активно покупать жилье в ближайшие два года и у них будут для этого средства, которых прежде не было, то мы получим расширение спроса», — заявил Колташов.