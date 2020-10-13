Москва, , 22:11 — REGNUM Инициатива о продлении до конца 2021 года программы льготного кредитования со ставкой 6,5% является оправданной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Решение о продлении программы льготного ипотечного кредитования в 6,5% является исключительно правильным и необходимым в данных условиях. Мы оказались в ситуации, когда обнаружилась очень большая зависимость экономического роста от способности людей покупать недвижимость», — сказал Колташов.

Таким образом стимулирование к покупке недвижимости является одной из важнейших задач, полагает экономист.

«Во всяком случае это находится в одном ряду с задачей инфраструктурного строительства, когда государство и частный сектор в рамках общих проектов, либо исключительно государственных, создают экономические стимулы посредством строительства портов, дорог, аэропортов. Покупка жилья также важна. Хотя сейчас мы можем говорить только о сдерживании негативных последствий 2020 года в экономике. Но в перспективе, если удастся создать некоторые условия, то будет всё в общем очень неплохо», — подчеркнул Колташов.