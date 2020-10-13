Минск, , 19:29 — REGNUM Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз по белорусской экономике, в два раза снизив показатель её сокращения по сравнению с апрельским прогнозом — с 6% падения до 3%. Об этом говорится в опубликованном докладе фонда World Economic Outlook.

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МВФ улучшил прогноз по ВВП Белоруссии в 2020 году, но ухудшил прогноз на 2021 год: экономика постсоветской республики сможет вырасти не на 3,5%, как прогнозировалось в апреле, а на 2,2%.

Отметим, что апрельский прогноз МВФ был взят за ориентир правительством Белоруссии при подготовке официального прогноза на 2021 год. Совмин постсоветской республики ожидает роста ВВП на 3,5%, а за грядущую пятилетку — на 20%.

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Дефицит счёта текущих операций платежного баланса по оценкам экспертов фонда составит у Белоруссии 3,3% ВВП в 2020 году и 2,2% в следующем году. Инфляция в нынешнем и грядущем году составит 5,1% (5,6% по апрельскому прогнозу).

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