Кострома, , 19:14 — REGNUM Лесопромышленники Костромской области предлагают закупать дирижабли для перевозки леса в случае, если не договорятся с Северной железной дорогой о процессе взвешивания грузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент «Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области» Андрей Смирнов.

Филиал ОАО «РЖД» намерен ввести новое правило, согласно которому бизнесмены, перевозящие лесоматериалы по железной дороге, должны платить за взвешивание вагонов. По информации «РЖД.Партнер.ру», взвешивание одного вагона обойдётся предпринимателям ориентировочно в 2 тысячи рублей. Костромские лесопромышленники сочли предложение невыгодным для отрасли и ведут переговоры с представителями Северных железных дорог.

«Нас бы устроил следующий расклад событий: лесопромышленники оборудуют свои весовые пункты, РЖД сертифицирует их, проверяет, что они работают как надо, и дают точные показания. В дальнейшем представители РЖД принимают наши сопроводительные документы на грузы безапелляционно. А сейчас они говорят, что будут проводить контрольное взвешивание на станциях и принимать решение — вернуть этот вагон за наши деньги обратно или доставить его адресату. К своим весам они нас, конечно, не подпустят. Получается, нет прозрачности схемы и доверия. Но отмечу, что представители Северной железной дороги не ставят ультиматумы и ведут с нами диалог. Конфликта нет», — прокомментировал ситуацию Андрей Смирнов.

Внедрить новую схему весового контроля планируется с ноября 2020 года. Последний этап переговоров лесопромышленников с железнодорожниками запланирован на конец октября.

«Если мы не придём к консенсусу, то лесопромышленники просто перестанут перевозить круглые лесоматериалы по железным дорогам. Есть у нас в союзе горячие головы — дирижабли предлагают закупать. На самом деле, такой способ есть — его для перевозки древесины используют в Канаде», — резюмировал Смирнов.