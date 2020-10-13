Кострома, 13 октября 2020, 19:14 — REGNUM Лесопромышленники Костромской области предлагают закупать дирижабли для перевозки леса в случае, если не договорятся с Северной железной дорогой о процессе взвешивания грузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент «Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области» Андрей Смирнов.
Филиал ОАО «РЖД» намерен ввести новое правило, согласно которому бизнесмены, перевозящие лесоматериалы по железной дороге, должны платить за взвешивание вагонов. По информации «РЖД.Партнер.ру», взвешивание одного вагона обойдётся предпринимателям ориентировочно в 2 тысячи рублей. Костромские лесопромышленники сочли предложение невыгодным для отрасли и ведут переговоры с представителями Северных железных дорог.
Внедрить новую схему весового контроля планируется с ноября 2020 года. Последний этап переговоров лесопромышленников с железнодорожниками запланирован на конец октября.
«Если мы не придём к консенсусу, то лесопромышленники просто перестанут перевозить круглые лесоматериалы по железным дорогам. Есть у нас в союзе горячие головы — дирижабли предлагают закупать. На самом деле, такой способ есть — его для перевозки древесины используют в Канаде», — резюмировал Смирнов.