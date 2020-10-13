Абу-Даби, , 18:47 — REGNUM Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, договорились постепенно смягчать ограничения добычи нефти, 13 октября сообщает агентство Reuters.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил на Energy Intelligence Forum, что страны картеля ОПЕК и союзники договорились уменьшать сокращения с января 2021 года.

Принятые с 1 мая сокращения ОПЕК+ составляли около 10 млн баррелей нефти в сутки, что позволило серьезно изменить баланс на мировом нефтяном рынке.

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