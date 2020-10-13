Нью-Йорк, США, , 18:22 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) не ожидает, что президентская кампания в США окажет существенное влияние на динамику ВВП страны. Об этом заявила на пресс-конференции 13 октября главный экономист МВФ Гита Гопинат.

«По нашим оценкам, серьёзных экономических потрясений в период или после выборов в Соединённых Штатах не будет. Ожидается, что они пройдут так же, как и прошлые выборы», — сказала она.

Вместе с тем представитель МВФ не исключила возможности ухудшения прогноза по экономике США в перспективе в связи с «повышенной политической неопределённостью».

Согласно представленному сегодня новому докладу МВФ о перспективах мировой экономики, фонд улучшил свой прогноз относительно снижения ВВП США в 2020 году с прежних 8% до 4,3%. При этом снижена оценка роста американской экономики в 2021 году — с прежних 4,4% до 3,1%.

Напомним, на 3 ноября в США назначены выборы президента и вице-президента, членов Палаты представителей и Сената, а также ряда губернаторов.