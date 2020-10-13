Париж, , 18:16 — REGNUM Согласно опубликованному Международным энергетическим агентством (МЭА) обзору World Energy Outlook, глобальный спрос на нефть может восстановиться только в 2025 году.

Согласно «базовому сценарию» МЭА, глобальная вакцинация от COVID-19 может вызвать восстановление мировой экономики уже в 2021 году и восстановление спроса на энергоресурсы в 2023 году.

Однако в «сценарии отсроченного восстановления» МЭА глобальное восстановление спроса на нефть и энергоносители перенесено на 2025 год.

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