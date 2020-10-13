Москва, , 17:34 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 14 октября предложит два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 017 с датой погашения 25 августа 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Сообщается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, на предыдущих аукционах 7 октября Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа на рекордную сумму 345,73 млрд рублей. В общей сложности за IV квартал 2020 года ведомство намерено занять на внутреннем рынке 2 трлн рублей, что является рекордной суммой планового размещения.

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