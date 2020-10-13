Москва, , 17:20 — REGNUM Снижение ставки по ипотеке принесло потребителям не так много выгоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, снижение ставки по ипотеке до 6,5% сделало её более доступной. Это увеличило спрос на займы, что в итоге привело к росту стоимости жилья.

«Падение процентных выплат более чем компенсируется ростом стоимости недвижимости. Поэтому люди, скорее, проигрывают. И что любопытно — выигрыш и проигрыш зависит от категории человека. С одной стороны, ипотеку могут взять люди с меньшим доходом. Получается, люди с меньшими доходами выиграли, но с большими — проиграли из-за роста цен на жильё. Это типичная ситуация — что-то улучшаете ценой ухудшения чего-то другого», — сказал Хестанов.

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