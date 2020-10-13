Москва, , 17:08 — REGNUM Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года составил $461,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Как сообщается, за период с начала года внешняя задолженность страны сократилась на $30,3 млрд, или на 6,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «главным образом за счёт уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки».