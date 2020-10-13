Нью-Йорк, США, , 16:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 13 октября разнонаправленно.

Индекс Dow Jones открылся снижением из-за остановки компанией Johnson & Johnson испытаний вакцины от коронавируса. Nasdaq вырос в преддверии отчетов Apple и Amazon.

Dow Jones упал на 72,57 пункта (0,25%), до 28 764,95 пункта, S&P 500 снизился на 0,21 пункта (0,01%), до 3534,01 пункта, Nasdaq вырос на 25,50 пункта (0,21%), до 11 901,76 пункта.

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