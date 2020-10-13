Ижевск, , 16:56 — REGNUM В Удмуртии в сентябре текущего года ввели в эксплуатацию девять многоквартирных домов, восемь — в Ижевске, и один — в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам главы минстроя республики, сентябрь стал самым продуктивным месяцем 2020 года.

Всего с начала года в республике построено 551,5 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 67,7% от плана национального проекта «Жилье и городская среда» на текущий год. До 2021 года в регионе должно быть построено 815 тыс. квадратных метров жилья.

При этом 316,7 тыс. квадратных метров от общего объема построенного жилья за счет собственных или заемных средств ввели индивидуальные застройщики.

До конца года планируется сдать ещё 17 многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — августа текущего года в Приволжском федеральном округе объём ввода в эксплуатацию жилых домов увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в округе за восемь месяцев введено 8,944 млн квадратных метров жилья. Наиболее значительно снизился объем ввода жилья в Кировской области — на 21,4%, в Оренбургской области — на 18%, в Удмуртии снижение показателя составило 17,4%, в Чувашии — 16,9%, в Мордовии — 13,6%, в Саратовской области — 2,3%.