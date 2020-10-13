Белград, , 16:43 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 13 октября принял посла Российской Федерации Александра Боцана-Харченко, с которым он обсудил актуальные вопросы сербско-российских отношений и двустороннего сотрудничества и, в частности, о реализации конкретных соглашений и совместных проектов в области энергетики.

Президент Вучич сообщил послу Боцан-Харченко, что Сербия завершит строительство своего участка трубопровода «Турецкий поток» к концу года. Вучич и Бокан-Харченко обсудили также переговоры, проведенные делегацией Сербии в Вашингтоне и Брюсселе с представителями временных учреждений самоуправления в Приштине.

Президент Вучич поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку в ООН и других международных организациях. Два собеседника также рассмотрели другие актуальные региональные вопросы.

Президент Вучич и посол Бокан-Харченко обсудили результаты борьбы с коронавирусом в обеих странах.