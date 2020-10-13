Вена, , 16:38 — REGNUM Согласно новому отчету ОПЕК, соглашение о сокращении добычи нефти в сентябре 2020 года было исполнено на 104%, 13 октября сообщает агентство Reuters.

В сентябре добыча нефти упала на 50 000 баррелей, до 24,11 млн баррелей в сутки. Это составляет около 104% предполагавшегося сокращения, и даже больше августовского показателя в 103%.

Страны ОПЕК+ из-за глобального кризиса спроса, вызванного эпидемией коронавируса, с 1 мая ввели рекордное сокращение поставок нефти.

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