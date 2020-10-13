Москва, , 16:27 — REGNUM Продление в России льготной ипотечной ставки до конца 2021 года может привести к росту рисков возникновения кризиса на рынке недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, в случае продления льготной ставки лица с невысокими доходами смогут активнее получать ипотечные кредиты. Однако это создаёт дополнительные риски возникновения ипотечного кризиса.

«Постепенно складываются условия, которые благоприятны для ипотечного кризиса. Будет он или нет, мы заранее сказать не можем. Но условия для него складываются. И было бы правильно, чтобы наш регулятор предпринял меры, чтобы мы от этого не пострадали», — сказал Хестанов.

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