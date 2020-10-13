Москва, , 16:08 — REGNUM Рост количества и доли ипотечных заёмщиков с низкими финансовыми возможностями создаёт риски возникновения кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Само развитие ипотеки в России таково, что к настоящему времени подавляющее большинство людей, которые планировали купить недвижимость по ипотеке, уже это сделали. Льготная ипотека стимулирует купить жилье тех, кто раньше не собирался это сделать», — сказал Хестанов.

По мере того, как исчерпывается клиентская база, к ипотечному кредитованию подключаются люди с более худшими экономическими данным. И это вызывает тревогу не только у экономистов, но уже и у высокопоставленных представителей Центробанка, отметил экономист.

«Недавно представители Центробанка высказывали опасение в том, что все больше людей, имущественное положение которых не соответствует тому, чтобы кредиты были устойчивы, приобретают ипотеку. Это может привести к кризису», — заявил Хестанов.

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