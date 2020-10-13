Москва, , 16:02 — REGNUM Российская экономика, скорее всего, просто не заметит «цифровой рубль». Об этом 13 октября на своей странице в социальной сети Facebook написал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Как в годы Перестройки была очень популярна идея внедрения ЭВМ, так и сейчас — тема цифровых валют, — написал он. — Вот и ЦБ РФ заговорил об эксперименте с цифровым рублём. Сам по себе эксперимент безвреден. Пока миссия цифрового рубля не ведётся к заметным изменениям — экономика в целом его просто не заметит. Но и ждать от цифрового рубля какого-либо прорыва тоже нет оснований. Для прорыва необходимо, чтобы свойства рубля цифрового сильно отличались от свойств рубля обычного. Иначе возникает вопрос: а зачем он вообще нужен?»

Как пояснил Хестанов, если цифровой рубль не будет ничем отличаться от обычного безналичного рубля, то это «заставляет вспомнить поговорку о «Неуловимом Джо».

Напомним, как сообщалось ранее, ранее Банк России пообещал изучить вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля.