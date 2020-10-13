Москва, 13 октября 2020, 16:02 — REGNUM Российская экономика, скорее всего, просто не заметит «цифровой рубль». Об этом 13 октября на своей странице в социальной сети Facebook написал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
Как пояснил Хестанов, если цифровой рубль не будет ничем отличаться от обычного безналичного рубля, то это «заставляет вспомнить поговорку о «Неуловимом Джо».
Напомним, как сообщалось ранее, ранее Банк России пообещал изучить вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля.