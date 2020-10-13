Москва, 13 октября 2020, 16:00 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в России уменьшились доходы многодетных семей, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября сообщила пресс-служба ОП РФ. Так Рыбальченко прокомментировал решение правительства РФ выделить 8,8 млрд рублей для выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Как подчеркнул Рыбальченко, доходы многодетных семей в России тоже уменьшились в связи с пандемией, а число семей, нуждающихся в поддержке, возросло.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет.