Москва, , 16:00 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в России уменьшились доходы многодетных семей, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября сообщила пресс-служба ОП РФ. Так Рыбальченко прокомментировал решение правительства РФ выделить 8,8 млрд рублей для выплат семьям с детьми от трех до семи лет.

«Решение принято правительством по инициативе президента России, озвученной в послании от 15 января 2020 года, — отметил Рыбальченко. — Пособие предполагалось начать выплачивать с июня этого года, но в связи с эпидемией было принято решение о переносе срока выплат с 1 мая. Фактически это программа по профилактике бедности семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Ее стоимость на следующий год составит 95 миллиардов рублей. Увеличение выплат на 8,8 миллиарда рублей в этом году, принятое правительством, очевидно связано с сокращением доходов семей в период пандемии».

Как подчеркнул Рыбальченко, доходы многодетных семей в России тоже уменьшились в связи с пандемией, а число семей, нуждающихся в поддержке, возросло.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет.