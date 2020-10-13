Вашингтон, , 15:59 — REGNUM После падения в 2020 году мировой ВВП уже в следующем году начнёт восстанавливаться. Таковы прогнозы Международного валютного фонда.

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Согласно октябрьскому докладу о перспективах развития мировой экономики, МВФ улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП на 0,8 процентных пункта в 2020 году и на 0,2% — в 2021 году. Как ожидается, он упадёт на 4,4% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году, пишет ТАСС.

По прогнозам, после восстановления мировой экономики в 2021 году в среднесрочной перспективе темпы роста постепенно замедлятся и составят около 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в обнародованном 13 апреля обзоре фонда World Economic Outlook указывалось, что Международный валютный фонд прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 3%. В 2021 году, по оценке фонда, рост мировой экономики возобновится и составит 5,8%.