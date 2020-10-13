Бишкек, , 15:57 — REGNUM Массовые беспорядки, приведшие к политической нестабильности в Киргизии, а также последовавшие за этим нападения на зарубежных инвесторов и попытки рейдерского захвата целого ряда крупных предприятий привели к многомиллиардным потерям бизнеса в республике, пишет «Азаттык» (СМИ — иностранный агент).

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По словам руководителя секретариата Национального альянса бизнес-ассоциаций Искендера Шаршеева, только в период с 5 по 10 октября киргизстанский бизнес уже потерял не менее 8 млрд сомов (свыше 7,7 млрд рублей).

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Он также сообщил, что из-за этих событий сорвались переговоры с рядом крупных иностранных инвесторов, намеревавшихся реализовать в республике более двадцати проектов на общую сумму не менее $210 млн (около 16,2 млрд рублей).

«К нам собирались зайти субфраншизы мировых франшиз с рынка Казахстана. Это несколько международных брендов. Они провели переговоры и уже искали помещения. Два бренда должно было с Казахстана зайти, один инвестор — из Китая. Казахские инвесторы отказались что-либо рассматривать на ближайший год, китайский инвестор — на неопределенное время», — пояснил представитель НАБА.

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