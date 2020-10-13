Москва, 13 октября 2020, 15:54 — REGNUM То, что в России с марта по июль 2020 года закрылись около 62% торговых точек, не повлечет за собой катастрофических последствий для страны и граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, почему в РФ будет сокращаться количество торговых точек.
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