Москва, , 15:54 — REGNUM То, что в России с марта по июль 2020 года закрылись около 62% торговых точек, не повлечет за собой катастрофических последствий для страны и граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

«Я не вижу особенно катастрофических последствий как для экономики страны, так и для граждан России, — сказал он. — Да, скорее всего, мы увидим новые закрытия малых коммерческих предприятий. Но в экономике работает очень простой механизм — на место вновь ушедших практически сразу придут либо крупные торговые сети, либо новые предприятия. Потребление же как таковое не пострадает, так как большую часть потребительских товаров граждане приобретают в крупных сетевых магазинах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, почему в РФ будет сокращаться количество торговых точек.

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