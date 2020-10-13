Москва, , 15:50 — REGNUM В сентябре 2020 года самыми покупаемыми новыми грузовиками в России стали автомобили марки КамАЗ. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Продажи грузовиков предприятия КамАЗ в прошлом месяце выросли на 47%, до 2803 единиц.

На втором месте по популярности среди марок грузовых машин разместились грузовики компании ГАЗ. Их российским дилерам удалось реализовать в количестве 706 экземпляров, что на 17% меньше прошлогоднего результата продаж. Scania замыкает тройку лидеров рейтинга, показав прирост на 95% в годовом сравнении. Всего же это авто предпочёл приобрести в сентябре 561 покупатель.

На четвертом и пятом местах расположились соответственно Mercedes-Benz (308 ед.; —11,7%) и УРАЛ (280 ед.; +52%).

Напомним, в сентябре текущего года продажи новых грузовых машин в России составили 6900 единиц, что на 16% больше, чем в сентябре прошлого года.

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