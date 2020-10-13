Казань, , 15:55 — REGNUM Организация беспилотного движения в Казанском метрополитене обсуждалась сегодня, 13 октября, главой Татарии Рустамом Миннихановым и руководством АО «Трансмашхолдинг».

Во время последней встречи в августе текущего года были запротоколированы основные направления совместной работы по развитию беспилотных технологий на транспорте в Татарии. Созданная тогда рабочая группа в настоящее время прорабатывает возможность организации беспилотного движения в метро столицы республики.

Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа сообщил о проекте первого в России беспилотного метро на базе Казанского метрополитена. Организация готова к реализации данного проекта и до конца 2021 года он может быть внедрен в метро Казани. Пока «Трансмашхолдинг» ведет работу по получению статуса резидента особой экономической зоны Иннополис. Кроме этого, 280 сотрудников акционерного общества повысят квалификацию в университете Иннополис.

ИА REGNUM ранее сообщало, главгосэкспертизой России рассмотрены результаты инженерных изысканий, выполненных с целью подготовки проектной документации на строительство участка второй линии метрополитена в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение, результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

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